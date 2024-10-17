Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оказался в центре скандала из-за неудачной шутки. На пресс-конференции один из журналистов в футболке с логотипом французского «‎Пари Сен-Жермен»‎ задал ему вопрос на казахском языке. В ответ Черчесов спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Эта шутка вызвала недовольство среди чиновников Министерства туризма и спорта Казахстана. В ответ на инцидент Министерство выпустило заявление о том, что высказывания Черчесова «оскорбляют казахский язык». Глава Федерации футбола республики Адлет Барменкулов заявил, что тренеру выписали штраф за неуважительное отношение к казахскому языку. С ним провели беседу о необходимости уважать государственные языки республики.

«‎Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Черчесов, конечно, перешел границы с его юмором. Я лично поговорил с ним, объяснил важность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, разъяснительную работу. Ему назначен штраф»‎, — уточнил Барменкулов.

Это не первый языковой скандал с Черчесовым. Ранее в похожей ситуации в ответ на вопрос на казахском языке тренер заявил: «По-осетински можно тебе отвечать?».

Эта реплика также вызвала бурю негодования. Тогда Федерация футбола Казахстана поддержала тренера, уточнив, что Черчесов начнет учить казахский.

Станислав Черчесов, бывший тренер сборной России, бывший на волне популярности после Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2024 году возглавил сборную Казахстана. Однако результаты его команды пока оставляют желать лучшего.

После четырех сыгранных туров сборная республики занимает последнее место в группе B-3 Лиги Наций с одним набранным очком и разницей мячей 0:8. После обнадеживающей ничьей с Норвегией последовали три поражения подряд с общим счетом 0:8. Болельщики надеялись на более успешные выступления, но в реальности приход Черчесова пока никак не повлиял на результаты сборной.