ПОЛИТИКА
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США возмущены израильскими методами войны в Газе
Госдеп требует от Израиля расследовать случаи использования палестинцев в качестве «живых щитов‎»‎
США возмущены израильскими методами войны в Газе
фото: Reuters / Reuters
17 октября 2024 г.

США выразили возмущение по поводу сообщений о том, что израильские солдаты в Газе используют палестинских мирных жителей как «‎живые щиты‎». Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что эти обвинения «чрезвычайно тревожны» и если подтвердятся, будут нарушением международного права и устава армии Израиля. Чиновник призвал Тель-Авив провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Израиль ни разу не отреагировал на призывы США расследовать нарушения своих военных. Кроме того, израильское руководство не признает случаи использования палестинцев в качестве «‎живых щитов»‎, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев и жалобы правозащитников.

Согласно расследованию израильской газеты Haaretz и НПО «Breaking the Silence», израильские войска забирали палестинцев, в основном молодых мужчин, и принуждали к участию в опасных операциях.

Военные заставляли их заходить в туннели и разрушенные здания перед израильскими солдатами, чтобы проверить, нет ли там мин и ловушек. Это подвергало жизни палестинцев прямой опасности. Свидетели утверждают, что эта практика стала настолько распространенной, что получила кодовое название «шавиш» — «‎мелкая сошка»‎.

По рассказам солдат, переданным Haaretz, палестинских гражданских лиц, в основном молодых людей, забирают израильские солдаты, переодевают в форму израильской армии, а затем отправляют в туннели и разрушенные дома перед израильскими войсками.

«Палестинцам говорят: Выполни одно задание в шахте [туннеля], и ты свободен», — цитирует Haaretz одного солдата. После этого, как сообщается, мужчин отпускают к их семьям. Однако издание не приводит статистику, сколько из палестинцев погибают в туннелях, подрываясь на минах.

Израильская армия отрицает обвинения и утверждает, что использование «‎живых щитов»‎ запрещено. Однако продолжающиеся расследования и свидетельства бывших военнослужащих вызывают серьезные вопросы о масштабах этих нарушений.

Многие правозащитные организации требуют тщательной проверки действий израильских военных в свете этих обвинений, напоминая, что использование мирных жителей в военных операциях запрещено не только международным, но и израильским законодательством.

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