Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс изучает «план победы» Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским 16 октября. Однако НАТО пока не готово поддержать все пункты этого документа, уточнил генсек.

«Мы приняли этот план к сведению, но не можем заявить о полной поддержке», — отметил Рютте.

Политик также подчеркнул, что альянс продолжит обсуждать украинский план за закрытыми дверями, углубляя понимание предложений. При этом он напомнил, что НАТО подтвердила «необратимость пути» Украины к членству в альянсе, но четких сроков вступления пока нет.

Как пишет газета Times, «план победы» Зеленского был прохладно принят западными странами. По данным издания, американские чиновники в кулуарах раскритиковали документ за отсутствие стратегической составляющей, заявив, что он во многом повторяет прежние требования Киева. Особое недовольство США вызвал призыв к снятию ограничений на использование дальнобойных ракет — Вашингтон до сих пор отказывался разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием.

Times также отметила, что выступление Зеленского вряд ли изменит отношение Запада к Украине за пару недель до выборов в США, в то время как вероятность победы Киева в конфликте снижается.

16 октября во время выступления в Верховной Раде Зеленский предложил пять пунктов и три «секретных дополнения», включая приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта. Однако, по словам Джулианны Смит, постоянного представителя США при альянсе, немедленное приглашение Киева не планируется.

Она отметила: НАТО признает важность Украины, но члены альянса настаивают, что Киев не может вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия. При этом источники агентства AP отмечают, что члены альянса могут рассмотреть принятие Украины в состав блока, если она формально завершит демаркацию границ с Россией.