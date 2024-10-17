Рийгикогу Эстонии (парламент) официально признал депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида. Это решение поддержали 83 из 101 депутата эстонского парламента.

Заявление осуждает массовое уничтожение и насильственное выселение крымских татар с их родной земли, совершенное властями СССР. Также авторы заявления подчеркивают, что Россия, аннексировавшая Крым в 2014 году, «‎продолжает политику геноцида, направленную на уничтожение идентичности этого народа‎».

Эстонский парламент призвал международное сообщество осудить продолжающиеся с 2014 году преследования крымских татар на полуострове. Депутаты отметили, что представители этого народа подвергаются массовым арестам, пыткам, похищениям и запрету на использование родного языка. Депутаты также обратились к мировым лидерам с просьбой проявить солидарность и продолжить «‎осуждение аннексии Крыма»‎.

Эстония стала шестой страной, признавшей геноцид крымских татар. Ранее аналогично поступили Украина в 2015 году, Латвия и Литва в 2019 году, Канада в 2022 году и Польша в 2024 году. Все эти страны признали депортацию крымских татар актом геноцида. СССР и Россия не признавали акт депортации крымских татар геноцидом, однако в 1989 году Верховный совет СССР признал незаконным репрессивные действия против крымских татар.

Депортация началась 18 мая 1944 года и привела к выселению около 200 тыс. крымских татар в Центральную Азию и Сибирь. Насильственное переселение сопровождалось пытками и репрессиями, что привело к гибели почти половины депортированных от голода и болезней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре текущего года также осудил аннексию Крыма Россией в 2014 году. Турецкий лидер отметил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Он также подчеркнул, что Турция никогда не признавала аннексию Крыма, которая усугубила страдания народа региона. Эрдоган подчеркнул права крымских татар жить «свободно, безопасно и мирно на своей родине».