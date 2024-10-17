Российские власти обратились к Казахстану и другим «дружественным» странам с просьбой разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы по России. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, пишет «Интерфакс». Речь идет о каботажных перевозках — праве иностранных авиакомпаний на выполнение рейсов внутри другой страны, которое ранее было доступно только российским перевозчикам.

По данным министра, Россия ведет переговоры с Казахстаном, где авиационная подвижность выросла на 35% в этом году. В то же время главный эксперт Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов выразил опасения по поводу каботажа, указав, что это приводит к утечке средств из экономики.

«Каботаж – худший из способов работы, потому что из национальной экономики вымывается все. Да, вы затыкаете дыру, но вы теряете деньги. Это наихудшее решение из всех», — отметил он.

Если проблему дефицита самолетов не решить оперативно, российские авиакомпании могут столкнуться со значительным снижением пассажиропотока. По консервативным прогнозам, к 2026 году количество перевезенных пассажиров может сократиться до 91 млн человек, что значительно ниже уровня 2023 года.

До начала войны в Украине российские авиакомпании эксплуатировали 850 самолетов, но санкции привели к сокращению парка до 736 лайнеров к началу 2023 года, сообщает The Moscow Times со ссылкой на консалтинговую компанию Oliver Wyman. К 2026 году прогнозируется, что число самолетов в России может уменьшиться вдвое.

Планы по замене иностранных самолетов на российские пока что не реализуются: вместо планируемых 82 самолетов в 2025 году ожидается выпуск только 20. В конце прошлого года агентство Reuters сообщило, что российские власти выделили более триллиона рублей на поддержку гражданской авиации, однако западные аналитики считают, что этих средств хватит лишь на поддержание авиапарка на нынешнем уровне.