Канцлер Германии обещает Израилю больше поддержки в целях «защиты страны»

«Солидарность… также означает, что мы ставим Израиль в положение… для защиты своей страны» Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку страны Израилю на фоне геноцидного нападения Израиля на Газу и вторжения в Ливан. В 2023 году правительство Германии одобрило экспорт военной техники и боеприпасов в Израиль на сумму более 356 миллионов долларов. #Израиль #Германия #Шольц #канцлер #Газа #Палестина #защита #нападение