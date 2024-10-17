ПОЛИТИКА
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Канцлер Германии обещает Израилю больше поддержки в целях «защиты страны»
«Солидарность… также означает, что мы ставим Израиль в положение… для защиты своей страны» Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку страны Израилю на фоне геноцидного нападения Израиля на Газу и вторжения в Ливан. В 2023 году правительство Германии одобрило экспорт военной техники и боеприпасов в Израиль на сумму более 356 миллионов долларов. #Израиль #Германия #Шольц #канцлер #Газа #Палестина #защита #нападение
батб / Others
17 октября 2024 г.
Истории
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