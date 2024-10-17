ТУРЦИЯ
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О чем будет встреча платформы «3+3» в Стамбуле?
Главы МИД пяти стран обсудят региональную стабильность и экономическое сотрудничество 18 октября. Стало известно, какие тезисы до участников мероприятия донесет глава МИД Турции Хакан Фидан
О чем будет встреча платформы «3+3» в Стамбуле?
Хакан Фидан на встрече платформы «3+3» в Тегеране / Фото: Reuters / Others
17 октября 2024 г.

18 октября 2024 года в Стамбуле состоится третья встреча Платформы регионального сотрудничества Южного Кавказа («3+3»). Мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Ирана и России.

Основной целью встречи станет обсуждение шагов по установлению стабильности и повышению благосостояния в регионе вместо войн и конфликтов. Участники рассмотрят конкретные проекты сотрудничества, включая укрепление региональной связанности, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Ожидается, что министр Фидан в своем выступлении подчеркнет усилия Турции по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, а также важность регионального подхода к решению проблем. Он также, вероятно, выразит поддержку Турции продолжающимся мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией и упомянет о начале процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.

По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления, в котором будет подчеркнута важность диалога, уважения суверенитета и территориальной целостности, а также развития регионального экономического сотрудничества.

Платформа регионального сотрудничества Южного Кавказа была создана по инициативе президентов Турции и Азербайджана в декабре 2020 года после окончания Второй Карабахской войны. Грузия, хотя и не участвовала в предыдущих встречах из-за отношений с Россией, по-прежнему рассматривается как потенциальный участник платформы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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