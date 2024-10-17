Исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя призвала Совбез предпринять срочные меры после ужасающего случая с пациентом, «сожженным заживо» в госпитале Газы после израильского авиаудара.

20-летний Шабан аль-Даллу трагически погиб вместе со своей матерью в результате разрушительного израильского удара по госпиталю Аль-Акса, в котором несколько других людей получили серьезные ожоги. Этот инцидент, зафиксированный на трагическом видео, вызвал возмущение ООН и других международных гуманитарных организаций. Удары по больницам запрещены международным правом, в том числе резолюциями ООН, которые подписал Израиль.

«Нет никакой возможности оказать им (жителям Газы) срочную медицинскую помощь, необходимую для выживания и лечения таких травм. Если такой ужас не пробудит в нас чувство человечности и не побудит к действиям, что тогда?» — отметила дипломат ООН.

Мсуя подчеркнула критическую ситуацию в Газе, назвав уровень страданий «выходящим за пределы нашего понимания». Она сообщила, что неумолимые бомбардировки Израиля, наряду с блокадой жизненно необходимых ресурсов, усугубляют кризис.

«С 2 по 15 октября в Северную Газу не поступало гуманитарной помощи, и лишь крошечная партия была разрешена. Все жизненно важные запасы иссякают», — уточнила представитель ООН.

Подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются гуманитарные работники, Мсуя рассказала о недавних усилиях группы ООН. Сотрудники гуманитарной организации столкнулись с девятью блокировками со стороны израильских сил, прежде чем наконец смогли добраться до больниц на севере Газы.

Она описала унизительное обращение с водителями ООН и подчеркнула спасительную работу медицинского персонала, включая случай, когда они поддерживали ребенка в живых, вручную прокачивая кислород в течение более семи часов.

Мсуя потребовала от Израиля соблюдать международное гуманитарное право и призвала членов Совбеза использовать свое влияние для защиты гражданских лиц и удовлетворения их неотложных потребностей.