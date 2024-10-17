ПОЛИТИКА
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Захарова: творимое Израилем насилие в Газе вызывает шок
Действия Израиля в секторе Газа аморальны и противоречат международному гуманитарному праву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, кадры израильских авиаударов по палаткам беженцев в больнице «Мучеников Аль-Аксы» потрясают и вызывают шок. Захарова призвала США вспомнить об ответственности, которые они несут за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. #захарова #израиль #палестина #газа #россия #мид
бьт / Others
17 октября 2024 г.
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