Захарова: творимое Израилем насилие в Газе вызывает шок

Действия Израиля в секторе Газа аморальны и противоречат международному гуманитарному праву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, кадры израильских авиаударов по палаткам беженцев в больнице «Мучеников Аль-Аксы» потрясают и вызывают шок. Захарова призвала США вспомнить об ответственности, которые они несут за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. #захарова #израиль #палестина #газа #россия #мид