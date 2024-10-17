Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что иностранцам, желающим работать в России в качестве учителей и врачей, не следует предоставлять вид на жительство в упрощенном порядке. Он обратился к Минтруду с просьбой пересмотреть и обосновать список профессий, по которым иностранные граждане могут получить ВНЖ в упрощенном формате.

Выступая в ходе обсуждения поправок к миграционному законодательству, Володин отметил, что привлечение мигрантов в здравоохранение и образование может быть нецелесообразным.

Вместо этого, по его мнению, следует создать условия, которые привлекут выпускников российских вузов в школы и больницы. В настоящее время лишь 34% выпускников профильных учебных заведений возвращаются работать по специальности.

«А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также напомнил о существующей в России научной школе, готовящей высококвалифицированных специалистов, и выразил уверенность в необходимости создания условий для работы российских врачей и учителей.

Ранее Володин анонсировал рассмотрение Госдумой двух инициатив по совершенствованию миграционной политики, включая поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам. Сегодня, 16 октября, нижняя палата парламента одобрила их в первом чтении.

Поправки признают совершение преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством и квалифицируют организацию незаконной миграции для совершения преступлений как особо тяжкое преступление. Среди других инициатив — ужесточение ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев.