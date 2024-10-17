Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что получила письмо от израильских властей якобы с подтверждением соблюдения международного гуманитарного права при использовании поставляемого из Германии оружия. Бербок ответила на вопросы депутатов фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, объяснив, почему правительство Германии задерживало выдачу разрешений на экспорт боеприпасов и запчастей для танков в Израиль.

По ее словам, Германия не прекращала поставки оружия Израилю, и о бойкоте или эмбарго речи не идет. Бербок подчеркнула, что немецкие власти обязаны соблюдать международное право и гарантировать, что поставленное оружие используется в соответствии с гуманитарными нормами. Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил приверженность Германии поддержке Израиля, уточняя, что Берлин продолжает отправлять вооружение и боеприпасы.

Бербок отметила, что немецкая сторона всегда соблюдает гуманитарные принципы, проверяя каждый запрос на поставку вооружений в соответствии с международными обязательствами.

«Вы знаете, что госсекретарь США и министр обороны написали письмо на ту же самую тему, касающуюся международного гуманитарного права. Я спрашиваю вас, приписываете ли вы им то, что они больше не поддерживают Израиль и его самооборону?», — спросила глава МИД Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек на протяжении нескольких месяцев откладывали поставки вооружений в Израиль, ожидая от израильских властей письменных гарантий. Поставки были возобновлены после того, как Израиль заверил, что вооружение будет использоваться в соответствии с международным правом.

Выступая перед Федеральным собранием, канцлер Олаф Шольц подтвердил, что Германия намерена продолжить поддержку Израиля.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за действия в осажденном секторе Газа, где миллионы палестинцев оказались в бедственном положении из-за недостатка продовольствия, медицинской помощи и других жизненно важных ресурсов.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября 2023 года из-за атак Израиля в секторе Газа погибли 42 409 палестинцев, в том числе около 17 тыс. детей и 11 378 женщин. Число раненых превысило 99 тыс. человек.