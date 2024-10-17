Украинская компания в 2025 году начнет строительство завода по производству взрывчатых веществ нового поколения в Литве, сообщил литовский Минэкономики. Стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание предприятия, призванного укрепить оборонный потенциал Украины и Европы.

«Новый завод по производству взрывчатых веществ в Литве — четкий сигнал агрессору, что мы не отступим. Оборонный потенциал Украины и Европы растет и будет продолжать расти, как с точки зрения вооружения и боеприпасов, так и с точки зрения передовых технологий обороны и безопасности», — заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

Литовское ведомство не раскрыло название украинской компании и мощность будущего завода.

Производимый на заводе гексоген (RDX) отличается высокой взрывной мощностью и быстрым временем детонации. Этот взрывчатый материал может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими компонентами. Его применяют для боеприпасов НАТО — от взрывателей до ракет.

Литовское министерство отметило, что в 2022 году глобальный рынок гексогена оценивался в $10 млрд, а к 2028 году он может вырасти до $13 млрд, что подчеркивает его значение для оборонной индустрии.