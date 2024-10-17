Израиль прекратил обработку запросов от торговцев на импорт продовольствия в сектор Газа, сообщили Reuters 12 человек, вовлеченных в торговлю. Это решение фактически перекрыло канал, который в последние полгода обеспечивал более половины продовольственных поставок в осажденную палестинскую территорию.

С 11 октября торговцы из сектора Газа лишились возможности импортировать продукты питания из Израиля и с оккупированного Западного берега. Это произошло из-за того, что они потеряли доступ к специальной системе импорта. Эта система была введена весной этого года израильским правительственным органом COGAT (Координатор действий правительства на территориях), который отвечает за контроль поставок гуманитарной помощи и коммерческих грузов в Газу.

По данным COGAT, с 1 по 16 октября общий поток поставок в Газу, включая гуманитарную помощь и коммерческие грузы, сократился в среднем до 29 грузовиков в день. Это значительно меньше, чем среднесуточный показатель в 175 грузовиков с мая по сентябрь.

Ситуация усугубляется проблемами с доставкой гуманитарной помощи. Ибрагим Барака, житель южной Газы, сообщил Reuters: «Ситуация становится отчаянной. У нас есть некоторые непортящиеся продукты, но практически нет свежих овощей. Килограмм лука в южной Газе стоит 15 долларов».

Агентства ООН предупреждают о растущей угрозе недоедания и голода среди 2,3 млн жителей Газы, большинство из которых были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате продолжающихся израильских атак в секторе Газа погибло еще как минимум 29 палестинцев, в результате чего общее число жертв с прошлого года достигло 42 438 человек, а 99 246 получили ранения. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает свое вторжение в Газу.

Это привело к перемещению почти всего населения территории и острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. Попытки посредничества США, Египта и Катара по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными пока не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну.