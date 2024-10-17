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Иран предостерег Израиль от ответного удара
В свете эскалации конфликта в регионе командующий Революционной гвардии пригрозил Израилю на фоне усиления наступления израильских сил в Ливане
Иран предостерег Израиль от ответного удара
Хоссейн Салами / Фото: Reuters / Others
17 октября 2024 г.

Командующий Революционной гвардии Хоссейн Салами в четверг предостерег Израиль от ответного удара по Ирану в связи с недавним ракетным обстрелом. Это заявление прозвучало на фоне усиления израильского наступления в Ливане.

«Мы говорим вам [Израилю], что если вы совершите какую-либо агрессию против любой точки, мы болезненно атакуем ту же самую точку у вас», — заявил Салами в телевизионном обращении, добавив, что Иран способен преодолеть израильскую оборону.

Иранский чиновник выступил с предупреждением на фоне растущих опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке. Эти опасения связаны с планами Израиля ответить на ракетную атаку Ирана, произошедшую 1 октября в ответ на израильские авиаудары по союзным Ирану движениям.

Тем временем израильские удары в четверг в северной части сектора Газа привели к гибели 22 палестинца, включая детей, в школе лагеря Джабалия, где укрывались перемещенные лица, сообщили в Минздраве Газы.

Израильские военные заявили, что в этом месте находились десятки вооруженных людей, и они нанесли точечный удар по месту сходки ХАМАС и группировки «Исламский джихад» внутри комплекса.

На северном фронте в Ливане Израиль заявил, что не прекратит борьбу с ослабленной «Хезболлой», пока не сможет безопасно вернуть своих граждан в дома вблизи ливанской границы. Любые переговоры о прекращении огня будут вестись «под огнем».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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