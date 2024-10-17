Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что минимальный дисконт при продаже активов иностранными владельцами в России теперь составляет 60%, тогда как ранее этот показатель был на уровне 50%. Также увеличился и взнос в бюджет при таких сделках: если раньше он составлял 15%, то теперь увеличен до 35%. Как пояснил министр, взнос будет расти постепенно: с 15% до 25% сразу, затем еще на пять процентов в течение следующего года и еще на пять в последующий, что в итоге составит 35%.

Ранее издание РБК сообщило об ужесточении условий для иностранных компаний, желающих выйти из российского рынка. По данным издания, новые правила предполагают, что сделки по продаже российских активов на сумму свыше 50 млрд рублей требуют одобрения президента России Владимира Путина. Решение о таких изменениях было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Новые условия будут применяться как к будущим заявлениям на согласование, так и к уже поданным, но не рассмотренным сделкам. С конца 2022 года для иностранных компаний были введены обязательные дисконты и взносы в бюджет, которые на тот момент составляли 10%.

Согласно РБК, за первые восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет России получил от таких взносов почти 140 млрд рублей. Издание отмечает, что количество сделок постепенно уменьшается, поскольку многие компании уже продали свои активы, а регулирование стало более жестким.