В Стамбуле ожидается 61-я Генеральная ассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) — крупнейшего международного объединения телерадиовещателей.

Мероприятие, организованное при поддержке телерадиокомпании TRT, соберет более 400 представителей ведущих медиаорганизаций из почти 60 стран. Встречи и дискуссии будут проходить с 18 по 23 октября 2024 года под знаком темы «Искусственный интеллект, вещание и общество».

Одним из ключевых вопросов станет влияние ИИ на будущее телерадиовещания, его роль в цифровизации отрасли, а также социальные аспекты этих процессов. Встречу откроет генеральный директор TRT и президент ABU Мехмет Захид Собаджи, возглавляющий союз с 2023 года.

Отдельное место в рамках мероприятия займет 13-й Фестиваль телевизионной песни ABU, который пройдет 20 октября. Он соберет артистов из 11 стран и продемонстрирует культурное разнообразие Азиатско-Тихоокеанского региона. Турцию представит певец Синан Акчыл, а событие будет транслироваться в прямом эфире на TRT Music.

Ассамблея завершится 22 октября торжественной церемонией, на которой будут вручены награды победителям конкурсов в области телевидения, радио и цифровых медиа.