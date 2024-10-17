Более 140 человек погибли в результате взрыва цистерны с топливом на севере Нигерии. Об этом агентству AFP сообщил представитель национальной службы по борьбе с чрезвычайнымм ситуациями.

Трагедия произошла в городе Маджия в штате Джигава поздно вечером во вторник после того, как водитель грузовика потерял управление на автостраде рядом с университетом, сообщает представитель полиции Лоуан Адам.

Многие из пострадавших подошли к горящей цистерне, чтобы попытаться выкачать горючее, разлитое на месте происшествия. Нигерийцы часто пытаются выкачать топливо после аварий — цены на него непомерно высоки после того, как в прошлом году были отменены субсидии.

Нигерийская газета Daily Post процитировала слова представителя полиции о том, что массовые жертвы были вызваны тем, что люди собрались на месте аварии, несмотря на предупреждение полиции держаться подальше. Представитель полиции сказал, что местные власти провели массовые похороны жертв.

Аварии с участием автоцистерн — обычное явление в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, где дороги часто содержатся в плохом состоянии, а эффективная железнодорожная система для перевозки грузов отсутствует.