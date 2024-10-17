ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Церковные разборки в Украине
В украинских Черкассах сторонники двух православных деноминаций не поделили Свято-Михайловский собор
Церковные разборки в Украине
Свято-Михайловский собор в Черкассах / Фото: Wiki Commons / Others
17 октября 2024 г.

Возле Свято-Михайловского собора в украинском городе Черкассы произошла драка между сторонниками ПЦУ (Православная церковь Украины) и УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата).

Конфликт произошел после того, как храм объявил о переходе в Православную церковь Украины. Утром 17 октября жители города собрались на молитву, после чего возникла ссора.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они сообщили, что в результате потасовки пострадали несколько человек. Полицейские добавили, что выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают всех участников инцидента.

Священники сообщили, что первая служба на украинском языке в храме состоится в это воскресенье.

В конце августа украинский парламент принял закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us