Возле Свято-Михайловского собора в украинском городе Черкассы произошла драка между сторонниками ПЦУ (Православная церковь Украины) и УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата).

Конфликт произошел после того, как храм объявил о переходе в Православную церковь Украины. Утром 17 октября жители города собрались на молитву, после чего возникла ссора.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они сообщили, что в результате потасовки пострадали несколько человек. Полицейские добавили, что выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают всех участников инцидента.

Священники сообщили, что первая служба на украинском языке в храме состоится в это воскресенье.

В конце августа украинский парламент принял закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.