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В Киеве прокомментировали сообщения о ядерных разработках
В Офисе президента Украины назвали недостоверной информацию о способности Киева создать ядерное оружие за несколько недель
В Киеве прокомментировали сообщения о ядерных разработках
Фото: Reuters / Others
17 октября 2024 г.

В Киеве назвали недостоверной информацию немецкой газеты Bild о способности Украины создать ядерное оружие в течение нескольких недель.

«Уже давно можно спутать, где слова Рёпке (автор материала Bild - ред.), а где заявления пропагандистов РФ. И те, и те вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — заявил представитель офиса президента Украины Дмитрий Литвин «24-му каналу».

Ранее газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, связанного с оружейными поставками, написала, что Киеву потребуется всего несколько недель, чтобы произвести ядерную бомбу.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — цитирует газета слова чиновника.

В четверг на заседании Совета Европы президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, они обсуждали, что альтернативой членства Украины в НАТО может быть разработка ядерного оружия Киевом — в качестве гарантий национальной безопасности.

«В разговоре с Дональдом Трампом я сказал, что либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это будет для нас защитой. Либо у нас должен быть какой-то альянс», — сказал Зеленский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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