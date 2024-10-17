Группа Европарламента «Патриоты за Европу» провела свой первый саммит в Брюсселе, собрав ключевых политических деятелей, таких как Герт Вилдерс (Нидерланды), Марин Ле Пен (Франция), Виктор Орбан (Венгрия), Джордан Барделла (Франция) и Маттео Сальвини (Италия).

Встреча состоялась 17 октября в Венгерском доме в Брюсселе. Выбор даты был стратегическим: саммит проходил параллельно с заседанием Европейского совета в Брюсселе и был призван бросить вызов официальному нарративу Европейского союза.

«Это будет первый случай того, что, надеюсь, скоро станет традицией накануне заседаний Евросовета», — заявил незадолго до мероприятия в социальных сетях Герольф Аннеманс, президент организации «Патриоты за Европу».

Лидеры и члены правого крыла теперь считают себя голосом перемен в ЕС. Лидер голландской партии PVV Вилдерс заявил в Брюсселе, что в Европе дует «новый ветер».

Главной темой на повестке дня 17 октября стала иммиграция.

«Просьбы о предоставлении убежища должны подаваться в посольства и консульства либо в странах происхождения, либо в транзитных странах, чтобы рассмотрение этих дел происходило за пределами Европейского союза, и только тем, кто получил разрешение на въезд, мог быть разрешен въезд», — заявила Ле Пен, фактический лидер французской партии «Национальное ралли».

Премьер-министр Венгрии Орбан кратко прокомментировал итало-албанское соглашение о рассмотрении дел просителей убежища за пределами ЕС, заявив, что это «хорошая сделка». Он также заявил, что ему предстоит «битва» на заседании Совета ЕС, где он намерен отстаивать «важнейшие элементы экономической политики, которая защищает семьи».