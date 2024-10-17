ПОЛИТИКА
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Израильские шпионы окопались в ведущих мировых СМИ?
Американский журналист Алан Маклеод назвал выпускников шпионского израильского подразделения, которые работают в CNN и New York Times
Израильские шпионы окопались в ведущих мировых СМИ?
Фото: Reuters / Others
17 октября 2024 г.

Лауреат премии Ассоциации корреспондентов Белого дома Барак Равид, продюсер CNN Шахар Пелед и продюсер New York Times Анат Шварц являются выпускниками израильского подразделения 8200 — подразделения тайных операций, шпионажа и кибервойн — и сейчас занимают видные посты в СМИ, сообщает издание MintPress в четверг.

Отряд 8200 также широко известен как группа, стоящая за пейджерной атакой в Ливане в прошлом месяце, в результате которой пострадали тысячи мирных жителей.

Автор MintPress Алан Маклеод заявил, что не обвиняет их в том, что они являются действующими шпионами, но ставит под сомнение их пригодность для работы в журналистике.

«Я не утверждаю, что эти люди — шпионы, но действительно ли люди с таким прошлым являются подходящими кандидатами для написания американских новостей об Израиле/Палестине?» — спросил он в своем посте на платформе X.

Бывшие агенты подразделения 8200 также создали печально известное программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки за журналистами, активистами и главами государств по всему миру, отмечается в статье MintPress.

Сообщается, что подразделение 8200 также стоит за Lavender — программой на основе искусственного интеллекта, которая автоматически генерирует списки для убийства десятков тысяч жителей Газы и используется в проведении смертоносной кампании бомбардировок эксклава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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