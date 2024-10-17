Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил вероятность возникновения конфликта между Ираном и Израилем как «высокую», отметив при этом, что Иран имеет право на самооборону.

«[Израильско-иранская война] весьма вероятна. И Турция, и регион должны быть готовы к такой войне, — заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью Haber Global. — Мы в значительной степени сосредоточены на том, чтобы положить конец войне на нашем Ближнем Востоке, который подвергается оккупации и разрушениям в течение последних 20 лет».

Министр иностранных дел Турции также подчеркнул, что на данный момент некорректно принимать израильские заявления об убийстве Яхьи Синвара, пока не будет подтверждения от ХАМАС.