ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан: вероятность израильско-иранской войны высокая
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил вероятность возникновения конфликта между Ираном и Израилем как «высокую»
Хакан Фидан: вероятность израильско-иранской войны высокая
Фото: TRT Haber / Others
17 октября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил вероятность возникновения конфликта между Ираном и Израилем как «высокую», отметив при этом, что Иран имеет право на самооборону.

«[Израильско-иранская война] весьма вероятна. И Турция, и регион должны быть готовы к такой войне, — заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью Haber Global. — Мы в значительной степени сосредоточены на том, чтобы положить конец войне на нашем Ближнем Востоке, который подвергается оккупации и разрушениям в течение последних 20 лет».

Министр иностранных дел Турции также подчеркнул, что на данный момент некорректно принимать израильские заявления об убийстве Яхьи Синвара, пока не будет подтверждения от ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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