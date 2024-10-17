В четверг суд Бангладеш выдал ордер на арест бывшего лидера страны Шейх Хасины, бежавшей в Индию в августе после того, как она была отстранена от власти в результате революции, возглавляемой студентами.

Прокурор Мохаммад Таджул Ислам назвал это «знаменательным днем», а родственник одного из сотен погибших во время восстания против ее правления сказал, что они «с нетерпением» ждут суда.

15 лет правления Хасины были отмечены массовыми нарушениями прав человека, в том числе массовые задержания и внесудебные казни политических оппонентов.

«Суд <…> постановил арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину и доставить ее в суд 18 ноября, — заявил [главный прокурор Международного трибунала по преступлениям Бангладеш Мохаммад Таджул] Ислам. — Шейх Хасина стояла во главе тех, кто совершал массовые убийства и преступления против человечности в июле и августе [2024 года]».

Суд также выдал ордер на арест беглого бывшего генерального секретаря партии Хасины «Авами Лиг» Обайдула Квадера, а также 44 других лиц, имена которых не называются.

Десятки союзников Хасины были взяты под стражу после ее отстранения от власти: их обвинили в причастности к полицейским репрессиям, в результате которых погибло более 700 человек во время беспорядков, приведших к ее свержению.

Бывшие министры и другие высокопоставленные члены ее партии «Авами Лиг» были арестованы, а назначенцы ее правительства были люстрированы вплоть до судов и центрального банка.

Сама же Хасина не появлялась на публике с тех пор, как покинула Бангладеш на вертолете в начале августа этого года.