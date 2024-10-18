Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис дала интервью телеканалу Fox News, в ходе которого проанализировала свою почти четырехлетнюю работу на посту вице-президента.

В течение 25-минутного интервью Камала Харрис и ведущий канала Fox News часто прерывали друг друга, создавая напряженную атмосферу дискуссии. Харрис выбрала этот канал несмотря на его критику в ее адрес, особенно со стороны ведущих и аудитории, которые известны своей поддержкой ее соперника, Дональда Трампа.

Тем временем Трамп также организовал встречу в формате «таун-холл» с женской аудиторией на том же телеканале, пытаясь повысить свои рейтинги среди женщин-избирателей, традиционно более критичных к его кандидатуре.

Оба кандидата активно используют медиаплатформы, чтобы убедить ключевые группы избирателей в своей правоте, что только усиливает напряжение в предвыборной гонке.

Интервью с вице-президентом Камалой Харрис началось с эмоционального эпизода, который, безусловно, имел элементы манипуляции: ведущий показал ей видеоролик с участием матери 12-летней девочки, убитой, как утверждается, мигрантом, незаконно пересекшим границу США. Этот случай был представлен как часть широкой дискуссии о безопасности на границах и о том, как политику администрации в вопросах иммиграции воспринимают американские семьи.

В ответ на вопрос о том, должна ли она извиниться перед этими семьями, Харрис выразила глубокое сочувствие и сожаление, подчеркнув, что подобные трагедии — это неоспоримый факт. Она сказала: «Я искренне сожалею о ее потере». Харрис также подчеркнула, что проблема иммиграции сложна и многоаспектна, что требует детального рассмотрения всех последствий, включая трагические случаи, как этот.

Ведущий, который неистово перебивал вице-президента в ходе всего интервью, поднял вопрос о позиции Харрис 2019 года, когда она поддержала идею декриминализации незаконного пересечения границы, и в этом контексте ее обвиняли в двусмысленности. Харрис отреагировала, заявив, что не поддерживает декриминализацию пересечения границы ни как вице-президент, ни как потенциальный президент в будущем. Она также постаралась уйти от более жесткой критики в адрес своей администрации, подчеркнув, что разные случаи трагедий не ставятся под сомнение, но требуют более глубокого подхода к решению проблемы миграции.

Касательно трансгендерных вопросов, в ходе интервью Камалу Харрис спросили о финансируемых государством операциях по изменению пола для заключенных — инициативе, которую она поддерживала ранее. Ей задали вопрос, будет ли она в качестве президента поддерживать использование налоговых средств для таких операций. Харрис заявила: «Я буду следовать закону», при этом уточнив, что операции для трансгендерных заключенных были доступны и во время президентства Трампа.

Дальнейшее обсуждение политики финансирования операций по смене пола для заключенных не проводилось. Камала Харрис несколько раз ссылалась на правовые нормы, избегала уточнений о том, какой подход она бы выбрала в будущем.

Эта тема нашла отклик у журналистов и критиков, так как, участвуя в выборах 2019 года, Харрис поддержала анкету правозащитной организации, в которой выразила намерение обеспечить заключенным доступ к «лечению, связанному с переходом пола», включая хирургические вмешательства, если станет президентом. Несмотря на это, ее предвыборная кампания 2024 года отметила, что подобные меры не являются частью ее текущей программы.

После того как на телеканале Fox показали ее прошлое интервью, в котором Камала Харрис заявляла, что не видит необходимости что-либо менять в действиях администрации Байдена-Харрис, она сделала шаг в сторону от президента, как бы пытаясь дистанцироваться от своего нынешнего начальника. В своей новой заявке на президентство Харрис также дала понять: «Хочу подчеркнуть, что мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена». Тем не менее она не дала каких-либо конкретных пояснений или разъяснений о том, как именно ее президентский курс будет отличаться от нынешней политики.

В это время республиканские критики уже начали подчеркивать, что попытки Харрис отмежеваться от Байдена могут быть лишь политическим маневром перед выборами.

«Я представляю новое поколение лидеров», — сказала Харрис. «В отличие от многих, я не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Я открыта к диалогу и стремлюсь привлекать к обсуждению как республиканцев, которые меня поддерживают, так и тех, кто был со мной на сцене всего несколько минут назад. Также я взаимодействую с представителями бизнеса и другими профессионалами, чье мнение может оказать влияние на мои решения», — отметила кандидат в президенты.

Когда интервьюер спросил ее о том, считает ли она, что сторонники Трампа «глупы» или «дезинформированы», Харрис ответила: «Я бы никогда так не сказала об американцах». На вопрос о том, почему она обещает «перевернуть страницу», будучи уже три года вице-президентом, она снова сместила фокус на Трампа.

Ведущий также задал вопрос о когнитивных способностях Джо Байдена. Харрис отметила, что Байден обладает достаточным опытом и здравомыслием для принятия ключевых решений. Она также добавила, что люди, которые близко знакомы с Трампом, знают, что он не подходит для того, чтобы снова занимать пост президента. «Он нестабилен», сказала Харрис. Когда ее снова спросили об этом, Харрис ответила: «Джо Байдена нет в бюллетене, а Дональд Трамп есть», таким образом перенаправив фокус обсуждения на своего республиканского оппонента.

Харрис выделила Иран, когда ее спросили, какую страну она считает главным противником Америки. Вице-президент отметила, что она сотрудничала с руководством вооруженных сил, чтобы обеспечить Израилю необходимые ресурсы для защиты от угрозы, включая те, которые исходят со стороны Ирана.