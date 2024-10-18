Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 октября заявила, что Евросоюз будет наращивать поставки запчастей, генераторов и солнечных батарей для помощи Украине в восстановлении энергосетей. Она отметила, что в стране уничтожено 75% энергетической инфраструктуры, что особенно тревожно на фоне приближающейся зимы.

«Россия уничтожила 75% энергетической инфраструктуры Украины», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции, прошедшей после первого дня саммита ЕС.

Она подчеркнула, что Брюссель продолжит не только поставки оружия и боеприпасов Киеву, но и усилит помощь в восстановлении энергосетей, поставляя необходимые материалы и оборудование. Важным шагом также станет наращивание экспорта электроэнергии из ЕС в Украину — это должно помочь компенсировать потери в энергоснабжении.

Ранее, в ночь на 17 октября, власти Украины заявили, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, что привело к отключению электричества в некоторых районах региона. Восстановительные работы уже начались, и подача электроэнергии была частично возобновлена. По сообщениям местных властей, пострадавших в результате атаки нет.

В Минобороны РФ отрицают удары по энергетическим объектам Украины, утверждая, что бьют исключительно по военным целям.

Украинские и западные чиновники считают, что Россия приняла долгосрочную стратегию по подрыву украинской энергетической системы, чтобы вынудить власти в Киеве капитулировать. Угроза такого сценария возрастает в разы с приближением зимнего сезона.

С момента начала войны в феврале 2022 года энергосистема Украины понесла серьезные потери. Если до войны страна производила около 36 гигаватт электроэнергии, то в результате постоянных российских бомбардировок этот показатель сократился вдвое — до 18 гигаватт. В связи с этим, эксперты выражают обеспокоенность тем, сможет ли Украина справиться с предстоящей зимой, учитывая масштабы разрушений. В стране к сентябрю 2024 года не осталось ни одной действующей теплоэнергостанции.