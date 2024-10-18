По мере приближения американских выборов риторика Украины становится все более драматичной. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Западу ультиматум: Киев может возобновить разработку ядерного оружия, если ему не предоставят членство в альянсе.

Выступая на саммите ЕС в Брюсселе, Зеленский сообщил, что он озвучил этот ультиматум бывшему президенту США Дональду Трампу еще в сентябре.

«Либо мы вступим в НАТО, либо будем вынуждены возобновить ядерную программу», — заявил Зеленский, отметив, что Трамп назвал этот аргумент «справедливым». Эти слова усиливают давление на НАТО, поскольку Украина требует более надежных гарантий безопасности на фоне конфликта с Россией.

Заявка Украины на членство в НАТО пользуется поддержкой стран Восточной Европы, таких как Польша и Прибалтика, однако другие члены альянса, в частности США и Германия, проявляют осторожность, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Несмотря на военную помощь, Киев пока не получил полноценного членства. Генсек НАТО Марк Рютте 16 октября заявил, что одно из ключевых условий для вступления Украины в альянс — демаркация границ. Поскольку блок не принимает государства с территориальными конфликтами или с неутвержденными границами.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в рамках Будапештского меморандума в обмен на гарантии безопасности. Однако Зеленский намекнул на возможность выхода из меморандума, если не будут предоставлены реальные гарантии. Он отметил, что не хотел бы этого сценария, считая вступление в НАТО более предпочтительным развитием событий.

Однако в случае чего Киев может произвести первую атомную бомбу в течение нескольких месяцев, уточнил Зеленский. В реальности это может занять даже меньше времени, учитывая большое количество ученых-ядерщиков и четыре работающие АЭС (в общей сложности 15 реакторов).