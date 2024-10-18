ПОЛИТИКА
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США приложили руку к убийству Синвара
Байден заявил, что Вашингтон предоставил Израилю разведданные для убийства главы ХАМАС
США приложили руку к убийству Синвара
фото: Reuters / Reuters
18 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден 17 октября заявил, что израильская армия смогла убить лидера ХАМАС Яхью Синвара благодаря данным американской разведки. По его словам, разведка США еще 7 октября прошлого года получила задачу от Байдена работать с израильскими коллегами для обнаружения лидера движения и других военачальников ХАМАС в Газе.

«Это хороший день для Израиля, США и всего мира», — сказал Байден, сравнив этот день с убийством Усамы бен Ладена в 2011 году.

Американский лидер подчеркнул, что Синвар «‎ответственен за смерть тысяч израильтян, палестинцев, американцев‎» и граждан еще более 30 стран. Байден также назвал убитого палестинского лидера главным организатором нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Байден подчеркнул, что теперь появилась возможность для долгожданного политического урегулирования, которое обеспечит будущее как для израильтян, так и для палестинцев без власти ХАМАС в Газе.

Израильские военные сообщили об убийстве Яхьи Синвара 17 октября, отметив, что его обнаружили во время рядовой операции на юге Газы. Позже анализ ДНК и слепков зубов подтвердил, что убитый действительно лидер ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил смерть Синвара в результате операции на юге сектора Газа, заявив, что Израиль продолжит свое вторжение в Газе.

ХАМАС официально не подтвердил убийство своего лидера.

Среди вопросов, на которые сейчас ищут ответы американские официальные лица, — кто будет принимать военные решения в ХАМАС. Наиболее вероятный преемник Яхьи Синвара его брат Мохаммед, который также занимает крайне жесткую позицию в переговорах с Израилем и требует полного вывода израильских военных из Газы.

Как будет развиваться израильское вторжение в течение трех недель до американских выборов, остается одной из самых больших неопределенностей как для всего Ближнего Востока, так и США. В ближайшие дни регион посетит госсекретарь Энтони Блинкен, чтобы убедить израильское руководство согласиться на прекращение огня в Газе.

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