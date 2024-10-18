Президент США Джо Байден 17 октября заявил, что израильская армия смогла убить лидера ХАМАС Яхью Синвара благодаря данным американской разведки. По его словам, разведка США еще 7 октября прошлого года получила задачу от Байдена работать с израильскими коллегами для обнаружения лидера движения и других военачальников ХАМАС в Газе.

«Это хороший день для Израиля, США и всего мира», — сказал Байден, сравнив этот день с убийством Усамы бен Ладена в 2011 году.

Американский лидер подчеркнул, что Синвар «‎ответственен за смерть тысяч израильтян, палестинцев, американцев‎» и граждан еще более 30 стран. Байден также назвал убитого палестинского лидера главным организатором нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Байден подчеркнул, что теперь появилась возможность для долгожданного политического урегулирования, которое обеспечит будущее как для израильтян, так и для палестинцев без власти ХАМАС в Газе.

Израильские военные сообщили об убийстве Яхьи Синвара 17 октября, отметив, что его обнаружили во время рядовой операции на юге Газы. Позже анализ ДНК и слепков зубов подтвердил, что убитый действительно лидер ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил смерть Синвара в результате операции на юге сектора Газа, заявив, что Израиль продолжит свое вторжение в Газе.

ХАМАС официально не подтвердил убийство своего лидера.

Среди вопросов, на которые сейчас ищут ответы американские официальные лица, — кто будет принимать военные решения в ХАМАС. Наиболее вероятный преемник Яхьи Синвара его брат Мохаммед, который также занимает крайне жесткую позицию в переговорах с Израилем и требует полного вывода израильских военных из Газы.

Как будет развиваться израильское вторжение в течение трех недель до американских выборов, остается одной из самых больших неопределенностей как для всего Ближнего Востока, так и США. В ближайшие дни регион посетит госсекретарь Энтони Блинкен, чтобы убедить израильское руководство согласиться на прекращение огня в Газе.