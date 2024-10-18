Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что американские силы не принимали участия в израильской операции по убийству лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Хотя американская разведка предоставила данные, способствующие пониманию структуры палестинского движения и роли его лидеров, операция была исключительно израильской, уточнил чиновник.

«Это была операция Израиля. Американские силы непосредственно не участвовали», — подчеркнул Райдер.

США, однако, помогли отследить перемещения руководителей ХАМАС, а также израильских заложников в Газе, отметил политик.

«Безусловно, эта информация в целом помогла создать более полное представление», — добавил представитель Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года он распорядился, чтобы американская разведка оказала помощь Израилю в поиске Синвара и других лидеров палестинского движения. Байден отметил, что американские военные силы работали бок о бок с израильскими коллегами, помогая в поиске и отслеживании членов группировки, удерживавших заложников, включая американцев.

Хотя американская помощь сыграла ведущую роль в операции, генерал Райдер подчеркнул, что детали ее проведения следует узнавать у израильской стороны. Он назвал убийство Синвара значительным поворотным моментом.

Президент Байден также отметил, что смерть главы ХАМАС открывает возможность для новых переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании конфликта в Газе. Он уточнил, что Белый дом сейчас пытается возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее продвижению переговоров мешала непримиримая позиция премьера Нетаньяху и такой же подход со стороны Синвара.

«Теперь в Газе есть возможность для продумывания «дня после», без власти ХАМАС. Это возможность для политического урегулирования, которое обеспечит лучшее будущее как для израильтян, так и для палестинцев», — говорится в заявлении Байдена.