Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию сельскохозяйственных товаров из Казахстана, включая пшеницу, чечевицу, томаты, перцы и дыни, говорится в официальном приказе ведомства.

Запрет распространяется также на семена льна и подсолнечника для посева. Исключение сделано только для транзита зерна при наличии казахстанских фитосанитарных сертификатов, при условии перевалки зерна непосредственно из вагонов в трюмы судов.

По данным Россельхознадзора эти меры направлены на усиление фитосанитарного контроля и будут действовать до особого распоряжения, поясняет Россельхознадзор.

4 октября ведомство сообщило, что направило запрос в комитет государственной инспекции агропромышленного комплекса Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт дынь из-за выявления карантинного объекта — дынной мухи. Потенциальный экономический ущерб от ее проникновения в Россию оценили в 250 млн рублей.

До этого Россельхознадзор уже обращался к Казахстану с просьбой приостановить выдачу сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, ссылаясь на обнаружение карантинных объектов в продукции.

Некоторые эксперты рынка связывают это решение с ответными мерами на запрет ввоза российского зерна в Казахстан, который был введен с 1 августа и будет действовать до конца года. Между Россией и Казахстаном проходят консультации по выходу из этой ситуации, однако проблема пока остается нерешенной.