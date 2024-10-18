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Пентагон: участие КНДР в войне говорит о слабости РФ
Министерство обороны США изучает сообщения о возможной отправке Северной Кореей военных в Украину для поддержки России
Пентагон: участие КНДР в войне говорит о слабости РФ
Пентагон / Фото: Reuters
18 октября 2024 г.

Министерство обороны США изучает сообщения о возможной отправке Северной Кореей воинского контингента для участия в боевых действиях в Украине на стороне России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на ежедневном брифинге.

По словам Райдера, в Пентагоне видели эти сообщения, но пока не могут подтвердить их достоверность. Вопрос о возможной отправке северокорейских солдат остается на стадии изучения, и Пентагон продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации.

«Если эти обвинения окажутся правдой, то это будет означать факт наращивания сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Это также продемонстрировало бы, в каком тяжелом положении находится Россия с точки зрения ее сил на поле боя», — сказал он.

В воскресенье президент Украины заявил, что Россия усиливает свои военные связи с Северной Кореей. По словам Владимира Зеленского, речь идет не только о поставках оружия, но и о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях против Украины.

«Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто передача оружия. Речь идет фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что стране необходимо укреплять отношения с западными партнерами для противодействия угрозе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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