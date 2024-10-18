ПОЛИТИКА
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На женском марше в Вашингтоне раздавались крики матерей Газы.
Десятки женщин вышли на марш в Вашингтоне, чтобы выразить протест против замалчивания в мире убийств Израилем палестинских женщин и детей. Участницы марша также осудили западных феминисток за их бездействие. По ходу шествия через мегафон транслировались крики женщин, чтобы их услышали сотрудники Белого дома и Госдепартамента США #палестина #израиль #митинг #сша #протест #крик
тавбьм / Others
18 октября 2024 г.
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