На женском марше в Вашингтоне раздавались крики матерей Газы.

Десятки женщин вышли на марш в Вашингтоне, чтобы выразить протест против замалчивания в мире убийств Израилем палестинских женщин и детей. Участницы марша также осудили западных феминисток за их бездействие. По ходу шествия через мегафон транслировались крики женщин, чтобы их услышали сотрудники Белого дома и Госдепартамента США #палестина #израиль #митинг #сша #протест #крик