По меньшей мере 28 человек стали жертвами израильского воздушного удара по школе Абу Хусейна, использовавшейся как укрытие в лагере беженцев Джебалия на севере Газы, сообщает агентство Reuters.

Среди погибших есть также врачи и дети. Еще порядка 30 человек ранены, сообщили в Минздраве Газы. Чиновники предупредили, что итоговая цифра может быть еще выше. Кроме того, 11 человек погибли в двух отдельных ударах по Газе, и пока неясно, сколько людей пострадали при других ударах в центральной и южной частях Газы.

Атака на школу в Джебалии также вызвала пожар. «У нас нет воды, чтобы потушить пожар. Ничего нет. Это резня», — заявил Reuters медик Мехдат Аббас. — «Гражданские лица и дети гибнут, сгорая в огне».

Израильская армия заявила, что удар был нацелен на позиции ХАМАС, якобы силы группировки действуют изнутри школы. Однако палестинское движение опровергло информацию о том, что оно использовало школу как базу, и подчеркнуло, что в здании были исключительно мирные граждане.

Эти атаки произошли на фоне продолжающейся второй недели израильской кампании в Джебалии. По оценкам гуманитарных агентств ООН, 400 тыс. человек оказались в ловушке из-за боевых действий с минимум гуманитарных запасов.

В среду, после предупреждения от США о необходимости позволить большему количеству помощи достичь Газы, Израиль пропустил 50 грузовиков с продуктами, водой и медицинским оборудованием в северную часть Газы. Ранее почти две недели Израиль не позволял ввозить какую-либо помощь на север Газы, что заставило Всемирную продовольственную программу ООН вновь поднять тревогу о надвигающемся голоде.

Жители Джебалии сообщили, что несколько улиц были взорваны. Лагерь, вместе с северными городами Бейт-Ханун и Бейт-Лахия, теперь полностью лежит в руинах.