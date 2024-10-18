Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси начал кадровые перестановки в самой могущественной службе страны — в общей разведке. Глава страны освободил от должности руководителя разведслужбы Аббаса Камеля и назначил его своим советником. Руководить разведкой теперь будет генерал-майор Хассан Махмуд Рашад.

Под руководством Сиси управление общей разведки играло ключевую роль в вопросах внешней политики, включая конфликты в Газе, Судане и Ливии, а также вопросы внутренней безопасности, связанные с многолетней борьбой Египта с экстремистами на севере Синая.

Рашад ранее занимал пост заместителя Камеля и, согласно двум источникам Reuters в службе безопасности, управлял важными вопросами, включая улучшение отношений между Каиром и Тегераном.

Неясно, какое влияние окажет данная перестановка, но Сиси в значительной степени полагался на Камеля, который активно участвовал во встречах с высокопоставленными иностранными лидерами и на саммитах. Камель часто выполнял функции посла за границей.

Камель был назначен главой разведывательной службы в 2018 году, ранее работая в военной разведке и занимая пост директора офиса Сиси. Он недавно запросил делегировать часть своих обязанностей из-за проблем со здоровьем, отмечает Reuters.

Переговоры о прекращении огня в Газе, в которых Египет выступает в роли посредника вместе с США и Катаром, шли под контролем Камеля. Именно он встречался с израильскими и палестинскими делегатами, чтобы выработать компромиссное предложение. Он также помог достичь прекращения огня между Израилем и ХАМАС в мае 2021 года.

Тем не менее текущие переговоры зашли в тупик из-за жесткой позиции Тель-Авива — премьер Нетаньяху отказывается согласиться вывести войска из Филадельфийского коридора и из оси Нецарим, которая разделяет Газу на северную и южную части.