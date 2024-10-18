Израильские атаки, продолжающиеся более года, спровоцировали беспрецедентный экономический спад на оккупированных палестинских территориях (ОПТ), сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на совместный отчет Международной организации труда (МОТ) и Палестинского центрального бюро статистики. Согласно данным, совокупный уровень безработицы в Газе и на Западном берегу реки Иордан вырос до 51,1% за последние 12 месяцев.

На Западном берегу безработица составила 34,9%, а в Газе — 79,7%. Эти данные подтверждают, что экономические последствия конфликта оказались катастрофическими. Реальный ВВП на ОПТ сократился на 32,2% за год: на Западном берегу спад составил 21,7%, а в секторе Газа — 84,7%.

Экономический кризис, вызванный разрушениями инфраструктуры и блокадой, затронул все аспекты жизни в Газе, где почти все население живет в нищете и имеет ограниченный доступ к основным товарам. В секторе практически остановилась вся продуктивная деятельность, что усилило неформальную занятость.

На Западном берегу ситуация ухудшается из-за ограничений на передвижение людей и товаров, а также невозможности для палестинцев работать на израильском рынке. Уровень бедности на Западном берегу удвоился — с 12% в 2023 году до 28% в середине 2024 года.

«Последствия войны привели не только к гуманитарным катастрофам, но и серьезным изменениям в социально-экономическом ландшафте», — заявила директор Регионального бюро МОТ для арабских государств Руба Джарадат. МОТ, по ее словам, продолжает работать над содействием восстановлению экономики ОПТ, уделяя внимание созданию рабочих мест и восстановлению инфраструктуры.