Самолеты сбросили на Газу гуманитарную помощь

В Газу впервые за несколько месяцев самолеты сбросили гуманитарную помощь. Продукты и предметы первой необходимости на парашютах приземлились недалеко от Хан-Юнуса. Сообщается, что часть посылок из-за «технической неисправности» упали на палатки с перемещёнными жителями Газы, что привело к жертвам и разрушениям. Сообщается о гибели одного человека и нескольких раненых. Израиль ввел жесткие ограничения на доставку гуманитарной помощи в Газу, особенно по суше, что привело к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива. Массовый голод уже унес жизни многих детей и пожилых людей. #палестина #израиль #газа #гумпомощь #еда