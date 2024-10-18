Страны Европейского Союза, которые не признают Государство Палестина, должны прекратить поставки оружия в Израиль для соблюдения «последовательной» политики, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после саммита ЕС в Брюсселе.

Санчес отметил, что Испания с 7 октября 2023 года прекратила экспорт оружия в Израиль и призвал остальные страны ЕС следовать этому примеру. По его словам, это должно стать сигналом для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказаться от применения насилия в регионе.

Он подчеркнул, что Европа должна быть единой в вопросе урегулирования конфликта на основе создания двух государств.

Кроме того, Испания и Ирландия потребовали на саммите пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, чтобы усилить давление на Тель-Авив.

Санчес также заявил, что вывод Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) не обсуждается, осудив заявления Нетаньяху. Он подтвердил, что миссия ООН в Ливане продолжит свою работу, поддерживая мир и стабильность в регионе.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате продолжающихся израильских атак в секторе Газа общее число жертв с прошлого года достигло 42 438 человек, а 99 246 получили ранения. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает свое вторжение в Газу.

Это привело к перемещению почти всего населения территории и острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. Попытки посредничества США, Египта и Катара по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными пока не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну.