Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о высокой вероятности войны между Израилем и Ираном, призвав страны региона быть готовыми к такому сценарию. В своем телевизионном выступлении он подчеркнул необходимость подготовки к возможной эскалации конфликта.

«Вероятность войны между Израилем и Ираном следует оценивать как высокую, — заявил Фидан. — Я полагаю, что для региональных государств наиболее разумным шагом было бы рассматривать такой сценарий как весьма вероятный, поскольку нам необходимо быть готовыми к нему как отдельной стране и как региону в целом».

Фидан подчеркнул, что Турция против любого конфликта с Ираном, который может перерасти в войну, а также признал право Тегерана на самооборону. «Мы ни в коем случае не поддерживаем какой-либо конфликт с Ираном, который может перерасти в войну. Мы полностью против этого. Однако, с другой стороны, если Иран реализует свое право на законную самооборону, это, конечно, его собственное право», — пояснил он.

Говоря о ситуации в Газе, министр отметил трагичность ситуации в секторе Газа. «Газа, к сожалению, превратилась в кладбище под открытым небом, где тысячи невинных людей были убиты и подверглись геноциду», — заявил глава турецкой дипломатии. Он также сообщил, что Анкара ожидает подтверждения информации о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Фидан затронул вопросы отношений с США, призвав Вашингтон прекратить сотрудничество с террористической группировкой PKK. «Турция не говорит: «Мы не будем вмешиваться, потому что в это вовлечены США». Наша страна будет действовать для защиты своих интересов и безопасности, как мы это делали в Сирии», — подчеркнул министр.

Касаясь отношений с Грецией, Фидан отметил продолжающийся процесс нормализации, инициированный на уровне руководства. Он подчеркнул, что обе страны проявляют максимальную чувствительность в снижении напряженности.

Министр также рассказал об интересе Турции к вступлению в БРИКС, отметив возросший интерес к этой организации в контексте роста экономических партнерств и исследований.

В заключение Фидан анонсировал третью встречу в формате «3+3» по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе, которая проходит сегодня в Стамбуле с участием глав МИД Турции, России, Ирана, Армении и Азербайджана. Он подчеркнул важность концепции «регионального владения» в решении проблем региона.