Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone подтвердил информацию о подготовке северокорейских войск в России для участия в войне против Украины.

По его словам, около 11 тыс. северокорейских пехотинцев сейчас проходят обучение на востоке России и будут готовы к боевым действиям уже с 1 ноября.

«У нас сейчас нет полной картины», — отметил Буданов, добавив, что первое подразделение из 2600 солдат планируется отправить в Курскую область.

Информация о дальнейшем распределении остальных северокорейских войск пока отсутствует. Эти заявления подтверждают ранее высказанные опасения украинского руководства и международных наблюдателей.

Так, 8 октября Министерство обороны Южной Кореи заявило о вероятной отправке Северной Кореей части своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно поднимал этот вопрос, заявляя о фактическом включении Северной Кореи в войну и призывая партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября он уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тыс. северокорейских солдат к войне против Украины.

Российские власти утверждения о привлечении военнослужащих из КНДР отвергли. 10 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал такие сообщения как недостоверные. «Это похоже на очередную информационную утку», — сказал Песков журналистам.