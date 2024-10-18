Сирия принимает беженцев из Ливана, бегущих от израильской агрессии

В связи с наплывом ливанских беженцев в Сирию власти этой страны стали создавать для них убежища. Одно из них расположено в провинции Хомс. Для ливанцев там обустроили монастырь, куда разместили 88 человек, которые прибыли в Сирию, спасаясь от израильских бомбардировок. Каждый день границу с Сирией пересекают около 3 тыс. ливанских беженцев. #сирия #ливан #израиль #беженцы