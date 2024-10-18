На оборонном предприятии «Слобода», расположенном в сербском городе Чачаке, утром 18 октября произошел взрыв. Пострадали четверо сотрудников, один из которых находится в реанимации с тяжелыми ожогами лица и шеи, а также травмой руки. Как сообщают сербские издания Blic и N1, инцидент произошел около восьми часов утра.

Одна из местных жительниц утверждает, что взрыв был такой силы, что в ее доме «задрожали двери». По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв снаряда на конвейерной линии. Трое других работников получили незначительные ранения и им уже оказана медицинская помощь.

Издания напоминают, что летом 2021 года на этом заводе уже происходили несколько взрывов, нанеся значительный материальный ущерб и ранив троих рабочих. Причины тех взрывов так и не были названы официально.

«Слобода» была основана в 1948 году и является одним из крупнейших производителей боеприпасов и реактивных противотанковых гранат (РПГ) в Сербии.