Граница под замком

«Ситуация на восточной границе чрезвычайна. И я уверен, что это никому уже не надо объяснять», — прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск инициативу об ограничении права на убежище. По его словам, в Польшу в основном пытаются проникнуть просители убежища из стран, с которыми Варшава не подписывала соглашение о выдаче нелегальных мигрантов стране их происхождения.

Варшаву особенно злит, что ее западные соседи, куда чаще всего и стремятся попасть нелегалы, обращаются к пунктам Дублинского регламента ЕС, согласно которому страны могут перенаправлять заявления на получение убежища в те страны, где просители убежища пересекли границу Евросоюза, то есть в данном случае в Польшу.

Как заявляет Туск, «нередко в страну пытаются проникнуть люди с криминальным прошлым либо связанные с террористическими группировками».

Накануне польские власти утвердили миграционную стратегию государства до 2030 года. В документе говорится о том, при каких условиях нелегалы теперь смогут получать право устраиваться в Польше на работу, в частности, прописана необходимость обязательной интеграции приезжих в польское общество. Это касается и тех, кто получил убежище по гуманитарным соображениям.

Также усложнится процесс получения польского гражданства. Для этого теперь необходимо будет сдать специальный тест, чтобы доказать знание польского языка.

Однако из самых жестких пунктов миграционной стратегии стала временная приостановка предоставления права на убежище на границе с Беларусью.

Туск заявил, что Варшаве приходится быть «абсолютно беспощадной» в отношении нелегальной миграции, потому что «это используют Лукашенко, Путин, контрабандисты, торговцы людьми». Он обвинил Россию и Беларусь в том, что они причастны к «заброске» нелегальных мигрантов в Польшу для ее дестабилизации.

Для «более эффективного противодействия перемещению людей через территорию Польши» предполагается укрепить пограничную инфраструктуру страны и предоставить польским пограничникам и полицейским больше полномочий.

Комплексно координировать миграционную политику страны будет новый, специально созданный для этого орган власти.

Повторение пройденного

Предыдущий миграционный кризис на границе между Беларусью и Польшей происходил летом 2021 года. Тогда со стороны Беларуси попытались прорваться в соседнюю европейскую страну в восемь раз больше просителей убежища из африканских и ближневосточных государств, чем за весь предыдущий год.

Чтобы не допускать подобной ситуации, польские власти в 2022 году построили на границе с Беларусью 190-километровый металлический забор, в мае 2024 года они выделили еще €2,3 млрд для возведения дополнительного барьера с соседней страной.

Поток мигрантов хотя и уменьшился, но не прекратился. С начала этого года в Польше зафиксировали свыше 26 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну. К тому же теперь пересекшие границу беженцы стремятся остаться в Польше, а не пытаются добраться до других европейских стран.

Если в прошлом году за весь год было подано 9,5 тыс. заявок на получение международной защиты в Польше, то только к сентябрю этого года — их численность составила 12,3 тыс.

В ЕС недовольны

Новая инициатива польских властей вызвала недовольство не только внутри ЕС, но и в самой правящей коалиции. Представители партии «Левые» не поддержали ее. Против этих мер выступают и правозащитники. В Еврокомиссии также предупредили Варшаву, что такое отношением к мигрантам, просящим в Польше убежище, считается нарушением прав человека.

Однако Туска вряд ли это остановит. Он заявляет, что «безопасность польской границы не может быть предметом переговоров в принципе».

Несмотря на то что в 2023 году в ЕС прибыло в три с лишним раза меньше мигрантов, чем на пике кризиса в 2015-м, миграция по-прежнему остается одной из наиболее острых политических тем, которые подпитывают ультраправые настроения избирателей. Это все больше отражается на результатах выборов.

Например, Германия ввела пограничный контроль с соседними странами, остановив тем самым действие Шенгенского соглашения. Схожие меры также временно вводили Австрия, Дания, Италия, Словения, Франция и Швеция.

В 2026 в ЕС должен вступить в силу согласованный в мае этого года миграционный пакт, который должен упростить европейским властям правила высылки на родину людей, у которых нет права находиться в Евросоюзе.

В целом бунтарские настроения по отношению к мигрантам царят не только в Польше. Чехия также потребовала более жестких мер в области предоставления убежища мигрантам. Нидерланды и Венгрия также сообщили, чтобы будут стремиться добиваться особых прав для своих стран в отношении миграционного законодательства.

Будут еще больше ужесточать меры

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском отметила, что в странах ЕС возникли сложности с ростом именно нелегальной миграции.

«Взять, например, Германию. В стране одно из самых лояльных законодательств в отношении приема разного вида беженцев. При этом они воспринимаются населением как социальное бремя, вряд ли они будут трудоустроены и станут вносить свой вклад в развитие немецкой экономики. Нелегальная миграция резко увеличилась за последнее время. Однако денег становится меньше и вследствие этого сокращается поддержка», — пояснила политолог.

По мнению эксперта, в ЕС есть своя «иерархия мигрантов» из разных стран.

«Власти даже не пытаются скрыть, что больше поддерживают украинских беженцев, а это вызывает жесткое отторжение со стороны других мигрантов, возникают многочисленные конфликты на этой почве. Это влияет на политическую ситуацию, которой пользуются крайне правые, активно выступающие за значительное ограничение миграции. Мейнстримным партиям приходится реагировать», — пояснила специалист.

Она добавила, что многие страны в ЕС вынуждены признавать, что не справляются с миграционными потоками.

«Так что государства будут идти по сценарию введения дополнительных проверок и ограничений для мигрантов», — подытожила аналитик.