Устранение лидера ХАМАС Яхьи Синвара израильскими военными в секторе Газа не привело к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Синвара «важной вехой» и заявил о продолжении военных действий.

«Война, мои дорогие, еще не закончена», — обратился Нетаньяху к израильтянам, подчеркнув, что боевые действия продолжатся до возвращения пленных, удерживаемых в Газе.

В свою очередь представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о намерении продолжать борьбу: «ХАМАС будет продолжать борьбу до создания палестинского государства на всей палестинской земле с Иерусалимом в качестве столицы».

Ливанская группировка «Хезболла» пообещала усилить боевые действия против Израиля, а Иран заявил, что «дух сопротивления» будет лишь усилен после гибели Синвара.

Президент США Джо Байден поддержал действия Израиля, назвав убийство Синвара «хорошим днем» для Израиля, США и всего мира.

Эти события свидетельствуют о том, что перспективы урегулирования конфликта в ближайшем будущем отсутствуют. Ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит обостряться, несмотря на убийство одного из ключевых лидеров ХАМАС.