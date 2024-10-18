ПОЛИТИКА
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Рекордное количество туристов поднялось в этом году на воздушных шарах в Каппадокии
В Каппадокии в этом году рекордное количество людей поднялись в небо на воздушных шарах. За 182 дня благоприятной погоды с января по октябрь полеты совершили больше 583 000 туристов, что почти на 100 000 больше, чем за весь прошлый год. Организаторы туров говорят, что к концу года показатели могут достичь отметки в 700 000 пассажиров. #Турция #Каппадокия #воздушныешары #рекорд #полетнавоздушномшаре #туристы
оолрол / Others
18 октября 2024 г.
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