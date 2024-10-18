В Стамбуле прошло третье заседание платформы регионального сотрудничества «3+3» по Южному Кавказу под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча была направлена на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Ирана и России. На полях саммита Хакан Фидан провел двусторонние встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

В ходе переговоров с армянским министром обсуждались двусторонние отношения и процесс нормализации между странами. Детали встречи пока с Лавровым не раскрываются.

Платформа «3+3» была создана для развития регионального сотрудничества на Южном Кавказе и включает в себя три страны региона (Азербайджан, Армению и Грузию) и три соседние державы (Турцию, Россию и Иран). Однако Грузия отказывается участвовать в формате из-за присутствия России.