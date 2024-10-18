Военно-морские силы США, Корпус морской пехоты и силы береговой охраны присоединились к ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для участия в двусторонних учениях под названием Iron Defender, которые проходят в акватории Персидского залива. Эти масштабные маневры начались в начале недели и продлятся до 24 октября.

Согласно пресс-релизу ВМС США, основная цель учений — расширение возможностей военного сотрудничества, укрепление долгосрочной региональной безопасности и повышение оперативной совместимости между военными США и ОАЭ. Военные обеих стран отрабатывают различные сценарии, включая высадку на корабли, операции по поиску и захвату, защиту объектов на берегу, водолазные работы, а также применение беспилотных аппаратов.

Учения проходят в зоне ответственности Пятого флота ВМС США, который контролирует обширную территорию, включая Аравийский и Оманский заливы, Красное море и часть Индийского океана. Эта зона также включает три важнейшие транзитные точки — Ормузский пролив, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

Учения Iron Defender отражают тесное оборонное сотрудничество между США и ОАЭ, которое было подтверждено на встрече президента США Джо Байдена с президентом ОАЭ Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном в сентябре. На встрече в Вашингтоне стороны обсудили укрепление региональной безопасности и сотрудничество в сфере обороны. Байден подчеркнул важность ОАЭ как «основного оборонного партнера» США в регионе.

Оба государства также рассматривают возможность углубления взаимодействия в других сферах, включая освоение космоса, где ОАЭ являются одним из ключевых партнеров программы НАСА «Артемида».