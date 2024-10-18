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Тегеран: гибель Синвара укрепит сопротивление
Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал смерть Яхьи Синвара «мученической» и «источником вдохновения» для борцов сопротивления в регионе
Тегеран: гибель Синвара укрепит сопротивление
Аббас Аракчи / Фото: Reuters / Others
18 октября 2024 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением по поводу гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. В своем обращении он подчеркнул героизм палестинского лидера и значимость его смерти для движения сопротивления.

«Яхья Синвар не боялся смерти и принял мученическую смерть в Газе. Он храбро сражался до самого конца на поле боя», — заявил Аракчи.

Глава МИД Ирана отметил, что судьба Синвара станет «источником вдохновения для бойцов сопротивления по всему региону, как палестинцев, так и непалестинцев». Он также добавил: «Мы и бесчисленное множество других людей во всем мире отдаем должное его самоотверженной борьбе за освобождение палестинского народа. Мученики живут вечно, а дело освобождения Палестины от оккупации живо как никогда».

Это заявление прозвучало на фоне подтверждения движением ХАМАС убийства лидера палестинского движения Яхьи Синвара в Газе. Израильская армия вела поиски Синвара более года. Лидер ХАМАС был убит в районе Рафаха после обнаружения израильским патрулем. ХАМАС пообещал продолжить сопротивление, несмотря на гибель своего лидера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении подчеркнул, что движение ХАМАС якобы «больше не будет править в секторе Газа». Он также заявил, что гибель Синвара — это «лишь первый шаг в борьбе с ХАМАС», и отметил, что израильская операция в регионе будет продолжаться.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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