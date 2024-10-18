Россия — мировой лидер по количеству наложенных на нее ограничений. Всего с 2022 года против страны действует более 15 тыс. санкций. Их ввели порядка 60 стран. Согласно замыслу, Кремль должен был лишиться источников дохода, чтобы на боевые действия в Украине попросту не осталось денег. Но, несмотря на беспрецедентные меры, этого не только не произошло, но и в моменте привело к обратному эффекту.

Дело в том, что вопрос эффективности санкций против страны следует оценивать с двух сторон: влияния их на экономику и реализации поставленных целей. Все, что касается последнего, провалилось. Санкции — это точно не та сила, которая остановит войну. Во-первых, Кремль продает газ и нефть. А во-вторых, даже если деньги будут заканчиваться, то военные расходы выделены в бюджете в защищенные статьи.

Тем не менее положение России, а прежде всего ее граждан, после начала конфликта в Украине претерпело значительные изменения. Было инициировано отключение российских банков от международных платежных систем, запрет на импорт технологий, отказ международных компаний работать в стране. Все это серьезно повлияло на бизнес и ценообразование.

«Вторичные санкции, касающиеся отдельных компаний и стран, которые помогают российским компаниям обходить санкции, действительно крайне негативно сказываются на финансово-экономической системе, страдающей от проблем с расчетами за импорт», — говорит TRT на русском партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Основные изменения связаны с падением валютных доходов, подчеркивает в беседе с TRT на русском финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Маржинальность продажи нефти постепенно снижается, поскольку приходится искать обходные пути и тратить много ресурсов на посредников и дисконт, с которым топливо отдается как Китаю, так и Индии.

Сегодня в Брюсселе размышляют о том, что может войти в 15-й пакет санкций против РФ. Однако эксперты, опрошенные TRT на русском, соглашаются, что способов давления у ЕС уже практически не осталось. Из оставшихся в распоряжении Запада серьезных рычагов давления можно назвать разве что снятие ограничений на использование замороженных российских суверенных активов на сумму $300 млрд, а также ужесточение вторичных санкций, говорит Шатов.

«Ближний Восток отказался от соблюдения санкционного режима, — напоминает Кричевский. — Центральная Азия плюс-минус выдала такое же решение. Единственная проблема — множество китайских банков не очень охотно работают с российскими деньгами, независимо от того, что это за деньги: малого или среднего бизнеса, государственные или окологосударственные. При этом все межправительственные контракты исполняются прекрасно и как часы».

Куда заведет политика Запада?

При президентстве Джо Байдена США применили в два раза больше санкций, чем в период управления страной Дональдом Трампом. Не только против России, но и Беларуси, Китая, Ирана и Косово, Сирии и других стран. Эффект принятых мер во многом зависит от интегрированности страны в международное сообщество, а также величины экономики государства.

«Россия в отличие, например, от Ирана в большей степени вписана в мировую экономическую систему, и выход из этой системы будет для РФ более болезненным. Однако экономическая мощь России несравнима с иранской, потому и возможности нейтрализации негативных последствий санкций значительно выше», — поясняет TRT на русском Евгений Шатов.

Пока видимый эффект от действий Запада — активное формирование блока, который состоит из стран, оказавшихся под санкционным давлением. Общий объем мирового рынка, который обслуживают страны БРИКС, уже вполне внушителен, учитывая, что на эти страны приходится 43,5% мирового населения.

Другое дело, что интеграция между странами, которые географически находятся далеко друг от друга и не являются ключевыми партнерами по товарообороту, как правило, довольно низкая.

«В перспективе страны будут стараться расширить партнерские отношения, особенно если речь идет о РФ и Китае. Однако Индия и Китай имеют напряженные отношения между собой, что даже периодически выливается в пограничные конфликты, как это было в мае 2020 г. Поэтому достичь такого уровня интеграции, как в рамках ЕС и США, для БРИКС будет крайне сложно. Если говорить про отношения РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи, то интеграционный потенциал для такого сотрудничества представляется весьма перспективным», — говорит TRT на русском финансовый советник, автор Telegram-канала «Orlov.Finance» Олег Орлов.

По его словам, интересной также является идея единой валюты БРИКС, но вряд ли она осуществится в ближайшем будущем. Потеснить доллар на данный момент — невыполнимая задача, учитывая его уже укоренившееся положение в мировой экономике. Совокупность всех мировых накоплений в евро и долларе составляет порядка 80%.

Как отмечает Кричевский, во многом будущее альтернативных ЕС блоков будет зависеть от выборов в США. «Потому что одно дело демократы, которые по факту очень лояльны Китаю и совсем другое — это Трамп. Он уже озвучил, что пошлины на китайские товары будут очень серьезными и будет фокус на собственные внутренние производства». В случае если торговая война между КНР и США усилится, Пекин предпримет большие усилия для формирования собственного миропорядка.