ТУРЦИЯ
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В Турции ответили израильскому министру
Пресс-секретарь партии Справедливости и развития Омер Челик ответил на пост главы министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца
В Турции ответили израильскому министру
Фото: TRT Haber / Others
18 октября 2024 г.

Пресс-секретарь партии Справедливости и развития Омер Челик отреагировал на пост главы МИД Израиля Исраэля Каца.

«Кац - представитель варварства, которое кичится убийствами и геноцидом. Кац и ему подобные набрасываются на нашего президента, защитника человеческих ценностей, из-за своих преступлений против человечества. Потому что он - инициатор сети убийств и геноцида, враждебной человечеству», - пишет Челик в посте на Х.

«Сопротивление Газы - это кульминация человеческого достоинства. В конце концов человеческое достоинство победит варварство. Кац и другие преступники обязательно ответят перед законом, защищающим человеческие ценности», - добавил турецкий чиновник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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