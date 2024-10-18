Пресс-секретарь партии Справедливости и развития Омер Челик отреагировал на пост главы МИД Израиля Исраэля Каца.

«Кац - представитель варварства, которое кичится убийствами и геноцидом. Кац и ему подобные набрасываются на нашего президента, защитника человеческих ценностей, из-за своих преступлений против человечества. Потому что он - инициатор сети убийств и геноцида, враждебной человечеству», - пишет Челик в посте на Х.

«Сопротивление Газы - это кульминация человеческого достоинства. В конце концов человеческое достоинство победит варварство. Кац и другие преступники обязательно ответят перед законом, защищающим человеческие ценности», - добавил турецкий чиновник.