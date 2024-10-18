Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилию 18 ноября, однако пообещал отправить туда представителей «высокого уровня».

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «Двадцатки». Зачем?», — рассуждает российский президент на встрече с представителями СМИ стран - членов БРИКС в Казани, как передает «Интерфакс».

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Российский правитель обвиняется в причастности к военным преступлениям - в частности, насильственной депортации украинских детей.

Россия, в отличие от Бразилии, не является подписантом Римского статута и не признает юрисдикцию МУС, о чем Путин напомнил в ходе своих комментариев о встрече «двадцатки».

«Если Путин решит поехать в Бразилию, то это суды будут решать, будет ли он арестован, а не я», — заявил прессе президент Бразилии Лула да Силва во время визита в Индию в сентябре 2023 года.

Ранее Киев обратилcя к бразильским властям с призывом арестовать российского лидера, если он прибудет на встречу «Большой двадцатки» 18-19 ноября.