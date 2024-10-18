В четверг рано утром контртеррористическая полиция Великобритании провела рейд в доме Асы Уинстэнли, младшего редактора The Electronic Intifada. Около 10 полицейских прибыли на место с 5 до 6 утра, вооружившись ордерами на обыск дома и автомобиля Уинстэнли и изъяв несколько электронных устройств. Уинстэнли не был арестован, и ему не было предъявлено никаких обвинений.

Подробности рейда, о котором сообщает The Electronic Intifada, указывают на то, что он был частью того, что в полицейских документах называется как «Операция «Беспрестанность». Утверждается, что она связана с постами Уинстэнли в социальных сетях. Власти указали на возможные правонарушения по разделам 1 и 2 Закона о терроризме (2006), которые касаются «поощрения терроризма».

Уинстэнли, у которого более 100 тыс. подписчиков на медиаплатформе X, известен своими критическими материалами о действиях Израиля в Палестине и поддержке этой политики британским правительством.

В его последней статье-расследовании «Как Израиль убил сотни своих людей 7 октября» рассматривается противоречивая директива Израиля «Ганнибал», разрешающая убивать собственных граждан, чтобы предотвратить их захват в заложники.

Рейд проходит на фоне более широких репрессий против критиков Израиля в Великобритании. За последние месяцы несколько активистов и журналистов были ограничены в свободе слова. Активисты движения солидарности с Палестиной, Мик Напьер и Тони Гринштейн, были арестованы за выражение поддержки Палестине. Журналист Ричард Медхерст был задержан в соответствии с Законом о терроризме по прибытии в аэропорт Хитроу, а Сара Уилкинсон, активистка, имеющая большую аудиторию в Интернете, подверглась обыску в своем доме сотрудниками контртеррористической полиции.

Правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу применения контртеррористического законодательства против журналистов и активистов. Национальный союз журналистов и Международная федерация журналистов ранее заявили, что подобные действия «скорее всего, окажут охлаждающее воздействие на журналистов в Великобритании и во всем мире».

Издание Electronic Intifada заявила о своей полной поддержке Уинстэнли и пообещала продолжить освещение британского соучастия в нарушениях прав человека Израилем в Палестине, заявив, что попытки запугивания только укрепят их решимость.